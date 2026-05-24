Kurban Bayramı öncesinde artan hayvan hareketliliği nedeniyle, vatandaşların sağlıklı ve güvenli kurbanlık hayvanlara ulaşabilmesi amacıyla yollarda da denetimler yoğunlaştırıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin işbirliğindeki hayvan sevkiyatı yol kontrolleri titizlikle sürdürülüyor. Günün ilk ışıklarıyla tüm yollarda başlayan denetimler, gece geç saatlere kadar aralıksız sürüyor.

Ekipler bu kapsamda hayvanların küpe ve pasaport bilgileri, Veteriner sağlık raporları, Nakil belgeleri ve hayvan refahı ile taşıma şartlarını detaylı şekilde inceliyor.

Denetimlerle; kayıtdışı hayvan hareketlerinin önlenmesi, bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı gerekli tedbirlerin alınması ve vatandaşların güvenilir kurbanlıklara ulaşabilmesinin hedeflendiğini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş; bayram süresince denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini, hayvan yetiştiricileri ve nakil yapan sürücülerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına sevk belgelerini eksiksiz şekilde hazırlamalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

İl Müdürü Taş; “Sağlıklı hayvan, güvenli gıda ve sürdürülebilir hayvancılık için denetimler kararlılıkla sürüyor. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı kurbanlıklara ulaşabilmesi için sahadaki ekiplerimiz 7/24 görev başında çalışmalarına devam etmektedir” diye konuştu.