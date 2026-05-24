Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, birlik yöneticileri ve oda başkanlarıyla birlikte S.S. Barış Kadeş Yapı Kooperatifi tarafından yapımı sürdürülen Motosikletçiler Plaza’sındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Gerçekleştirilen ziyarette heyet, Kooperatif Başkanı Necmettin Uzun’dan projede gelinen son durum hakkında bilgi aldı. İncelemelerde plaza inşaatındaki çalışmalar değerlendirilirken, projenin bölge esnafına sağlayacağı katkılar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Gür, yürütülen çalışmaların esnaf camiası açısından önem taşıdığını belirterek projeyi yakından takip ettiklerini ifade etti.