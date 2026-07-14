Çorum’un fahri hemşehrisi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen mücadele kapsamında 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını açıkladı.

Emniyet ve Jandarma teşkilatları ile Cumhuriyet başsavcılıklarının ortak çalışması sonucunda gerçekleştirilen operasyonun, örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesine yönelik olduğu bildirildi.

Bakan Mustafa Çiftçi, millet iradesine ve devletin bekasına yönelik tehditlere karşı mücadelenin ilk günkü kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Operasyonda emeği geçen kurumlara teşekkür eden Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinin mücadeleye güç kattığını ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’e de koordinasyona verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Çiftçi, hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletin bekasına, hukuk düzenine ve millet iradesine kastetmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Açıklamasında 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Bakan Çiftçi, aradan geçen 10 yıla rağmen yaşananların unutulmadığını belirtti. Bakan Çiftçi, vatan, bayrak, demokrasi ve millî irade uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andığını söyledi.

Şehitlerin emanetine ve milletin istiklal iradesine sahip çıkılacağını kaydeden Çiftçi, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda güçlü Türkiye yürüyüşünün devam edeceğini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi