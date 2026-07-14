TÜİK 2025 verilerine göre Çorum’da göç dengesi negatife döndü. Kentten 17 bin 208 kişi ayrılırken, 15 bin 597 kişi Çorum’a geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü’nün 2025 yılı iç göç istatistikleri verilerine göre, Çorum göç vermeye devam etti. Toplam nüfusu 519 bin 590 olan Çorum’da net göç -1.611 olarak gerçekleşirken, net göç hızı ise -3,1 oldu.

2025 yılında Çorum’dan 17 bin 208 kişi başka illere göç ederken, kente gelenlerin sayısı 15 bin 597’de kaldı. Göç edenlerin en önemli nedenleri arasında daha iyi konut ve yaşam koşulları, aile fertlerine bağlı göç ve eğitim öne çıktı. Buna göre 3 bin 494 kişi daha iyi yaşam şartları için, 3 bin 489 kişi aile fertlerine bağlı olarak, 3 bin 327 kişi ise eğitim nedeniyle Çorum’dan ayrıldı. Ayrıca 1.840 kişi iş bulmak amacıyla, 1.703 kişi tayin ve iş değişikliği nedeniyle göç etti.

Çorum’a gelen 15 bin 597 kişinin göç nedenleri incelendiğinde ise benzer başlıklar dikkat çekti. 3 bin 330 kişi eğitim, 2 bin 894 kişi aile fertlerine bağlı göç, 2 bin 889 kişi daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle kente yerleşti. Bunun yanı sıra 1.465 kişi tayin ve iş değişikliği, 1.203 kişi iş bulma amacıyla Çorum’u tercih etti.

Son yıllardaki göç verileri incelendiğinde dalgalı bir seyir göze çarptı. Çorum’dan 2021 yılında 22 bin 11, 2022’de 20 bin 448, 2023’te 20 bin 273 ve 2024’te 23 bin 143 kişi göç etti. Aynı yıllarda kente gelen kişi sayısı ise 2021’de 18 bin 29, 2022’de 18 bin 723, 2023’te 27 bin 902 ve 2024’te 16 bin 415 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Türkiye genelinde 2025 yılında toplam 2 milyon 475 bin 19 kişi iller arasında göç etti. Göç eden nüfusun yüzde 47,5’ini erkekler, yüzde 52,5’ini ise kadınlar oluşturdu. İller arası göç oranı ise yüzde 2,87 olarak gerçekleşti.

En fazla göç alan il 329 bin 912 kişi ile İstanbul olurken, onu Ankara ve İzmir takip etti. En az göç alan iller ise Ardahan, Bayburt ve Tunceli olarak sıralandı. Göç veren iller sıralamasında da İstanbul ilk sırada yer alırken, en az göç veren il yine Ardahan oldu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ