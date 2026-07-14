MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 25 Haziran 2026 Perşembe günü Sungurlu İlçe Başkanlığı kongresiyle başlayan kongre sürecinin önceki gün yapılan Merkez İlçe Başkanlığı kongresiyle sona erdiğini söyledi.

Kongrelere MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, MHP’li Belediye Başkanları, İl, İlçe, Merkez İlçe Teşkilat yönetici ve üyeleri, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı şube başkanları ve il temsilcileri, TÜRKAV Çorum Şubesi yöneticileri ile çok sayıda teşkilat mensubunun katıldığını vurgulayan Çıplak, kongre sürecinin sorunsuz şekilde tamamlandığını da bildirdi.

Açıklamasında kongrelerin bütünleşen, yenilenen, geçmiş ile geleceği buluşturan, tecrübe ile heyecanın harmanlandığı bir anlayış içerisinde gerçekleştirildiği vurgulayan MHP İl Başkanı Çıplak, hiçbir dava arkadaşının dışarıda bırakılmadığı, teşkilatların tek yürek hâline geldiğini de ifae ederek ilçe başkanlarının doğup büyüdükleri ve yaşamlarını sürdürdükleri ilçelerde vatandaşlara hizmet etmek amacıyla yeniden göreve talip olduklarını söyledi.

Dava arkadaşlarının heyecanı ve vatandaşların yoğun katılımıyla kongrelerin adeta demokrasi şölenine dönüştüğünü anlatan Çıplak: “Bizler için kongreler bir son değil, yeni hedeflere yürüyüşün başlangıcıdır. İlçelerimiz bizim için bir nokta değil, yeni başarıların habercisi olan bir virgüldür” ifadelerine yer verdi.

Kongre sürecinin yalnızca teşkilat seçimlerinden ibaret kalmadığını vurgulayarak genel ve yerel siyaset, dünya gündemi, Cumhur İttifakı çalışmaları, İl Genel Meclisi ve belediye meclisi faaliyetleri ile MHP’li belediyelerin hizmet ve yatırımlarının kapsamlı şekilde değerlendirildiğini bildirerek süreç boyunca meslek odaları, köy ve mahalle muhtarları, şehit ve gazi aileleri, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretler yaparak vatandaşların talep ve beklentilerinin yerinde dinlediklerini de bildiren Çıplak ayrıca MHP’li belediyelerin hayata geçirdiği kalıcı yatırımların açılışlarının yapıldığırı, yapımı devam eden projelerin yerinde incelendiğini ve yeni temel atma törenlerine katılım sağlandığı belirtti.

Mülkiyeti parti teşkilatına kazandırılan Osmancık ve Alaca ilçe başkanlıklarının yeni hizmet binalarının açıldığını, diğer ilçe başkanlıklarında ise kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının tamamlandığı bildiren Çıplak; “Teşkilatlarımızın ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve güçlü irade; kutlu davamıza olan bağlılığın en açık göstergesidir. Her geçen gün daha da güçlenen teşkilat yapımızla hemşehrilerimizin güvenine layık olabilmek adına aynı azim, kararlılık ve inançla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. MHP Teşkilatları olarak, Liderimiz Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu "Önce Ülkem ve Milletim" anlayışı doğrultusunda; birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek, hemşehrilerimize hizmet etmeye, devletimizin ve milletimizin yanında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle kongrelerimize katılarak destek veren dava arkadaşlarımıza, delegelerimize, hemşehrilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor; yeni dönemin teşkilatlarımıza, Çorum'umuza ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Allah birliğimizi daim, yolumuzu açık, davamızı muzaffer eylesin” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi