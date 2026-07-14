Adaylar, “merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar”, “yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar” ve “pansiyonlu okullar” olmak üzere üç grupta tercih yapacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos’ta “http://meb.gov.tr” adresinden ilan edilecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos’ta, tercih sonuçları 10 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos’ta arasında alınacak ve 14 Ağustos’ta duyurulacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos’ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos’ta tamamlayacak. Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül’de okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül’de ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

ÇORUM’DA 142 TERCİH MERKEZİ

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih yapacak öğrencilerin kendilerine en uygun eğitim ortamlarına yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla “Tercih Danışmanlığı Birimleri” kuruldu. Bu kapsamda Çorum’da da 142 LGS tercih danışmanlığı merkezi oluşturuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Merkez imce ile birlikte Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ imcelerinde tercih danışmanlığı merkezi oluşturulduğunu açıkladı.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğrencilerin doğru, bilinçli ve kendileri için en uygun tercihleri yapabilmelerine destek olmak amacıyla il genelinde 142 LGS Tercih Danışmanlığı Merkezinin hizmet vermeye başladığını belirten Çağlar, “Merkezlerde görev yapan alanında uzman rehber öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanlarımız tarafından öğrenci ve velilerimize ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulacaktır. Tercih sürecinde öğrencilerimizin ilgi, yetenek, akademik başarı ve hedefleri doğrultusunda kendileri için en uygun okul seçeneklerini değerlendirmelerine rehberlik edilecek; tercih işlemleriyle ilgili doğru ve güncel bilgilendirmeler yapılarak öğrencilerimizin bilinçli tercihler yapmaları sağlanacaktır. İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak, tüm öğrencilerimize tercih döneminde başarılar diliyor; öğrencilerimizi ve velilerimizi kendilerine en yakın LGS Tercih Danışmanlığı Merkezlerimize bekliyoruz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi