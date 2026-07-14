Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 15 Temmuz’un milletin demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Afacan, 15 Temmuz 2016’nın Türk milletinin demokrasiye, millî iradeye ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

15 Temmuz gecesinde milletin büyük bir kararlılık örneği sergilediğini ifade eden Afacan, vatan sevgisini her şeyin üzerinde tutan vatandaşların, güvenlik güçleriyle birlikte hareket ederek darbe girişimine karşı durduğunu belirtti. Afacan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vatanına bağlı mensupları, emniyet teşkilatı ve tüm güvenlik güçlerinin milletle omuz omuza vererek Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü savunduğunu kaydetti.

15 Temmuz’un sadece bir darbe girişiminin engellendiği gün olmadığını, aynı zamanda demokrasiye olan inancın, milli birlik ve beraberliğin tüm dünyaya ilan edildiği bir gün olduğunu ifade eden Afacan, bu tarihin, millet iradesi karşısında hiçbir darbe girişiminin başarıya ulaşamayacağının en güçlü göstergesi olduğunu dile getirdi.

Demokrasinin güçlendirilmesi ve milli birlik ruhunun korunmasının önemine dikkat çeken Afacan, farklılıkların ortak vatan sevgisi etrafında buluşturulması gerektiğini belirtti.

Afacan, mesajının sonunda başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, gazilere şükranlarını sundu.

Muhabir: SELDA FINDIK