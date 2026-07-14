Çorum Valisi Ali Çalgan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Çalgan, 15 Temmuz’un milletin iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, bu anlamlı günün 10. yıl dönümünün minnet ve şükranla idrak edildiğini ifade etti.

Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığına ve kutsal değerlerine sahip çıktığını vurgulayan Çalgan, 15 Temmuz 2016 gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milletin tek yürek olarak meydanlara indiğini hatırlattı. O gece gösterilen direnişin yalnızca bir darbe girişimini engellemekle kalmadığını belirten Çalgan, bunun aynı zamanda birlik ve beraberlik ruhunun tüm dünyaya ilanı olduğunu kaydetti.

Mesajında, Türk milletinin Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Sakarya’dan Dumlupınar’a kadar her dönemde aynı kararlılığı sergilediğine dikkat çeken Çalgan, 15 Temmuz’da da milli iradenin önünde hiçbir gücün duramayacağının açıkça ortaya konduğunu ifade etti. Halkın tanklara ve silahlara karşı imanla direndiğini belirten Çalgan, bu duruşun tarihe altın harflerle yazıldığını dile getirdi.

Çalgan, “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda ülkenin birlik ve beraberliğinin her şartta korunacağını vurgulayarak, milli iradeye yönelik hiçbir tehdide fırsat verilmeyeceğini belirtti.

Vali Çalgan, mesajının sonunda 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını, gazilere ise sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilediğini ifade ederek, milletin birlik ve beraberliğinin daim olmasını temenni etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR