Daha önce, sadece tescil sahibinin aracı kullanmasına izin verilen uygulama, bazı şartların sağlanması durumunda sahibi dışındaki kişilerin de aracı kullanmasına imkân sunuyor. Yeni uygulamanın hayata geçmesi ile yabancı araç sahiplerinin, Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde, karşılaştıkları idari para cezası ve araç bağlama gibi sorunlarının büyük oranda çözülmesi bekleniyor.

ALTSOY VE ÜSTSOY İÇİN YENİ KOLAYLIK

İki bakanlığın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen düzenleme ile gurbetçi vatandaşların adına tescilli yabancı plakalı araçları; araç sahibinin ülkemizde olması kaydıyla, kendileri araçta olmasa dahi ikamet yeri yurt dışında olan eşi, anne, baba, büyükanne, büyükbaba (üstsoy) ile çocukları ve torunları (altsoy) tarafından kullanılabilecek.

ARAÇ SAHİBİNİN BULUNMASI HALİNDE KULLANIM İMKÂNI GENİŞLETİLDİ

Yapılan düzenlemeyle ayrıca, araç sahibinin taşıtta bulunması şartıyla yabancı plakalı araçlar, ikamet yeri yurt dışında bulunan kişiler tarafından da kullanılabilecek. Bunun yanı sıra, acil durumlarda araç, araç sahibinin araçta bulunması kaydıyla Türkiye’de yerleşik kişilerce de kullanılabilecek.

Bu düzenlemeyle birlikte, Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşlarımızın uzun yolculuklarda sürücü değişikliği yapabilmelerine imkân sağlanması, sürücü yorgunluğunun azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması da hedefleniyor.

BAKAN ÇİFTÇİ: GURBETÇİ VATANDAŞLARIMIZA KOLAYLIK SAĞLADIK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Gurbetçi vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağladık. Yabancı plakalı araçların kullanımına ilişkin esasları vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde netleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan vatandaşlardan İçişleri Bakanlığına ulaşan talepleri ve uygulamada karşılaşılan cezai işlem sorunlarını Ticaret Bakanlığına ilettiklerini belirtti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Gurbetçi vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağladık. İki Bakanlığımız arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, yabancı plakalı araçların kullanımına ilişkin esasları vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde netleştirdik. Buna göre, izin hak sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla, yurt dışında yerleşik eş, üstsoy (anne, baba, büyükanne, büyükbaba) ile altsoy (çocukları ve torunları) izin hak sahibi araçta bulunmasa da aracı kullanabilecek. İzin hak sahibinin araçta bulunması halinde ise yurt dışında yerleşik diğer kişiler de akrabalık şartı aranmaksızın aracı kullanabilecek. Ayrıca acil durumlarda ve bu durum süresince, araç sahibinin araçta bulunması şartıyla Türkiye'de yerleşik olan eş, altsoy ve üstsoyundan kişiler tarafından aracın kullanılması halinde cezai işlem uygulanmayacak."

