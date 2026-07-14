Çorum Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla il merkezindeki şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin vatandaşlara ücretsiz olarak sunulacağını duyurdu.

Belediye 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. Yılında vatandaşların anma programlarına ve etkinliklere daha rahat katılım sağlayabilmesi için önemli bir karar aldı.

Belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, bu anlamlı günde şehir içi toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olarak hizmet vereceği açıklandı. Alınan bu karar doğrultusunda, 15 Temmuz tarihinde il merkezinde belediye otobüslerini kullanan vatandaşlardan herhangi bir biniş ücreti talep edilmeyecek.

Ücretsiz ulaşım uygulamasının, günün anlamına uygun birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla yapılacak demokrasi nöbetleri ve anma etkinliklerine vatandaşların erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ