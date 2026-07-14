Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine gelecek olan yeni kanun teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, düzenlemelerde kamu görevlisi emeklilerinin haklı beklentilerinin mutlaka karşılık bulması gerektiğini vurguladı.

“EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ARTIŞI TEK BAŞINA YETERSİZ”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulacak kanun teklifiyle en düşük emekli aylığının %17,76 oranında artırılmasının öngörüldüğünü belirten Fatih Okumuş, bu adımın olumlu olmakla birlikte memur emeklilerinin yapısal sorunlarını çözmekte yetersiz kalacağına dikkat çekti. Kamu görevlisi emeklilerinin, seyyanen ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması ve 1. dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi hususunda uzun süredir haklı bir beklenti içinde olduğunu ifade etti.

“SEYYANEN ÖDEME MAAŞ UÇURUMUNU DERİNLEŞTİRDİ”

Seyyanen ödeme adaletsizliğinin emeklileri çok ciddi oranda etkilediğini belirten Okumuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İlk çıktığı dönemde 8.077 TL olan ve günümüzde 25.150 TL seviyesine ulaşan seyyanen ödemenin emekli aylıklarına yansıtılmamış olması, memur emeklilerimizin uğradığı mağduriyetin boyutunu her geçen gün daha da ağırlaştırmıştır. Görevdeki memur ile emekli memur arasındaki maaş uçurumu kabul edilemez bir seviyeye ulaşmıştır. Komisyona gelen teklif, emekli aylığı ile görev aylığı arasındaki bu derin uçurumu kapatacak adil bir düzenlemeyi barındırmalıdır.”

Toplu sözleşme masasından doğrudan etkilenen ancak mevcut yasal mevzuatta hak arama mücadelesini yürütecek yasal bir zeminden mahrum kalan memur emeklilerinin zorlu bir süreçten geçtiğini aktaran Fatih Okumuş, emeklilerin hem sendikal örgütlenme hakkı hem de ekonomik kayıplarının telafisi için kararlılıkla mücadele ettiğini belirtti.

Okumuş, Memur-Sen olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde özellikle üç temel konuyu ısrarla takip edeceklerini söyledi: "Emekli kamu görevlilerinin seslerini daha gür duyurabilmeleri ve haklarını yasal zeminde arayabilmeleri için sendikal örgütlenme önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Görevdeki memurlara ödenen ve bugün 25.150 TL'ye ulaşan ilave ücretin emekli maaş hesaplamalarına dahil edilerek adaletsizlik son bulmalıdır.

Söz verilen ve tüm birinci dereceye yükselmiş memurları kapsaması gereken 3600 ek gösterge düzenlemesi ivedilikle yasalaşmalıdır.

“ÇALIŞAN GELECEK KAYGISI, EMEKLİ İSE

HAYATTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR”

Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi milletvekillerine ve siyasi iktidara net bir çağrıda bulunan Okumuş, çalışanların geleceğe dair kaygılarını giderecek adımların bir an önce atılması gerektiğini söyledi. Mevcut ekonomik şartlarda çalışanın “Nasıl emekli olacağım?”, emeklinin ise “Nasıl ayakta duracağım?” sorusuna yanıt aradığını ifade eden Okumuş, "TBMM'den beklentimiz açık ve nettir: Bu can yakıcı sorulara derman olacak, mağduriyetleri kalıcı olarak bitirecek kapsayıcı bir Kanun Teklifinin hayata geçirilmesidir" diyerek açıklamasını tamamladı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR