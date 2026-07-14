Türk Metal Sendikası Gölcük Şubesi 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan hemşehrimiz Mehmet Şener 5.kez başkanlığa seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kongrede ilk olarak divan heyeti belirlendi.

Kongrenin tek adayı olan mevcut Başkan Mehmet Şener, yaptığı konuşmada göreve geldikleri ilk andan itibaren omuzlarındaki yükün ve emanetin ağırlığını bildiklerini belirterek, "Metal işçisinin hakkını savunmayı, onların tezgâh başındaki huzurunu korumayı sadece görev değil, kutsal bir sorumluluk olarak gördük. Üyelerimizi bir an bile yalnız bırakmadık. Fabrikalarda, sahalarda, üyelerimizin dertlendiği her noktada, zamanında ve yerinde çözümler üreterek her zaman yanlarında olduk. Biz gücümüzü, sizlerin gözlerindeki o sarsılmaz güvenden ve sendikamıza olan bağlılığınızdan aldık. Çünkü biz biliyoruz ki Türk Metal sadece bir sendika değildir. Biz, sevinci de kederi de aynı çatıda paylaşan, birbirine görünmez bağlarla bağlı devasa bir aileyiz" ifadelerini kullandı.