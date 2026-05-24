Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, inşaat sektörü temsilcileri ile yatırımcıların katılımıyla inşaat ruhsat süreçlerine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Çorum Belediyesi Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü inşaat süreçleri ele alınırken, ruhsat işlemleri sırasında yaşanan aksaklıklar ve sektör temsilcilerinin karşılaştığı mağduriyetler görüşüldü.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanları ve yatırımcıların katıldığı toplantıda, süreçlerin daha hızlı ve verimli ilerlemesi adına karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, uygulamada yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. Toplantıda özellikle ruhsat işlemleri, yapı kontrol uygulamaları ve bürokratik süreçlerde yaşanan sorunların sektör üzerindeki etkileri değerlendirilirken, çözüm odaklı çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Çorum İş dünyası temsilcileri de sektörün daha sağlıklı ilerleyebilmesi adına kurumlar arası koordinasyonun artırılması gerektiğini ifade etti.