Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesi tarafından bayanlara yönelik düzenlenen Tasavvuf Musikisi Bendir Kursu tamamlandı.

Yoğun katılımın olduğu kursta kursiyerlere bendir eğitiminin yanı sıra ritim, usul ve tasavvuf musikisi alanında çeşitli bilgiler verildi. Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerin ardından kurs başarıyla sona erdi.

TDED Çorum Şube Başkanı Turhan Candan, kursa gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek yeni dönem kayıtlarının başladığını açıkladı. Candan, kültürel ve sanatsal faaliyetlere devam edeceklerini ifade etti.