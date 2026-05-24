Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Büro-Sen Şube Başkanı Emir Dağaşan, “İlave Ek Ödemenin Memur Emekli Maaşına Yansıtılması” talebiyle açılan davaya ilişkin ülke genelinde dilekçe kampanyası başlatacaklarını açıkladı.
Konunun Anayasa Mahkemesi’ne taşındığı belirtilerek davanın geciktirilmeden görüşülüp karara bağlanmasının beklendiği de ifade edildi.
Kamu-Sen İl Temsilcisi Dağaşan açıklamasında, “Anayasa Mahkemesine taşıdığımız ‘İlave Ek Ödemenin Memur Emekli Maaşına Yansıtılması’ davamızın geciktirilmeden bir an evvel görüşülüp karara bağlanması için ülke genelinde dilekçe kampanyası başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kampanya kapsamında hazırlanan dilekçe örneklerinin işyeri temsilcileri aracılığıyla üyelere ve memurlara dağıtılacağı, toplanan dilekçelerin ise Anayasa Mahkemesi’ne teslim edileceği bildirildi.
Sendika yetkilileri, ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmasının memur emeklilerinin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.