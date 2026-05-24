Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte, Karadeniz Bölgesi’nin önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Çorum-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Bayramı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla birlikte güzergahta araç hareketliliği arttı. Özellikle Karadeniz yönüne ilerleyen sürücüler nedeniyle bazı noktalarda araç kuyrukları oluştu. Trafik akışının kontrollü şekilde sağlandığı kara yolunda ekipler de denetimlerini artırdı. Güzergah üzerinde güvenlik önlemleri alınırken, araçların oluşturduğu yoğunluk dronla havadan görüntülendi.