Çorum Ticaret ve Sanayi Odası üyesi Hidrokoz Hidrolik Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Ltd Şti sahibi Fatih Koz ile Dr. Selim Koz'un babaları olan iş insanı Abdullah Koz bir süre önce rahatsızlığı nedeniyle Antalya'da ameliyat olmuştu.

Abdullah Koz hastanede tedavisi sürerken hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi yarın (15 Temmuz 2026 Çarşamba günü) ikindi namazına müteakip Akşemseddin Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: RIFAT KARA