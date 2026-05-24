Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeleri, partiye yönelik alındığı belirtilen “mutlak butlan” kararına tepki göstermek amacıyla demokrasi nöbeti başlattı. Çorum’da parti binasında sürdürülen nöbete partililer ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, katılımcılar gece geç saatlere kadar bekleyişini sürdürüyor.

CHP Çorum İl Başkanlığı’nda üç gündür devam eden nöbette, “Partimize, irademize sahip çıkıyoruz” ve “Baba ocağımızda buluşuyoruz” sloganları öne çıktı. Nöbete çok sayıda partilinin yanı sıra farklı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi.

Nöbete; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, DEM Parti İl Başkanı Hasan Satılmış, Parti Meclisi Üyesi Ümit Küçükbayatlı, Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak ile kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz yaptığı açıklamada, partinin iradesinin yalnızca örgüt ve delegeler tarafından belirleneceğini vurgulayarak, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı; sarayların gölgesinde değil, örgütün iradesiyle, delegelerin oyuyla ve kurultayla belirlenir. Hiç kimse halkın partisinin iradesine ipotek koyamaz, demokrasiye müdahale edemez” dedi.

Solmaz, açıklamasında mücadelenin yalnızca partiyle sınırlı olmadığını belirterek, “Bu mücadele; demokrasiye, Cumhuriyet’e ve halkın geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Onurdan, haysiyetten ve cesaretten vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Partililer ise nöbetin, partiye ve demokrasiye sahip çıkma kararlılığının bir göstergesi olduğunu dile getirdi.