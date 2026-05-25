Çorumlu heykeltıraş Mustafa Oktay, Polonya’da düzenlenen uluslararası etkinlikte yaptığı dev kartal heykeliyle hem Türkiye’yi temsil etti hem de rekor denemesine imza attı.

Alanya Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni ve heykeltıraş hemşehrimiz Mustafa Oktay, Polonya’nın Działdowo kentinde düzenlenen “3. Dzialdowo Fotoğraf Günleri” etkinliklerine davet edildi. Oktay, etkinlik kapsamında metal kaynak tekniğiyle yaptığı kartal heykeliyle büyük ilgi gördü.

Sanatçı, daha önce “Alanya” adını verdiği 110x75x115 santimetre ölçülerindeki eserinin ardından, bu kez “Dzialdowo Kartalı” isimli heykelini yalnızca 4 günde tamamlayarak dikkat çekti. 220x200x120 santimetre boyutlarındaki dev eser, aynı zamanda Oktay için bir rekor denemesi oldu.

21-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliğin resmi açılışı, 22 Mayıs 2026’da kale avlusunda yapıldı. “Fotoğrafın Anısı” temasıyla düzenlenen organizasyonda, Mustafa Oktay tarafından hazırlanan “Kartal, Dost” heykelinin açılışı da gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca çeşitli sergiler sanatseverlerle buluştu. Şapelde yer alan Chris Niedenthal’ın “Hafızanın Çerçeveleri” sergisi, çağdaş tarihten önemli kesitleri yansıtan fotoğraflarıyla dikkat çekti. Sergide, sıkıyönetim dönemi Polonya’sı ve Berlin Duvarı gibi tarihi olaylara dair kareler yer aldı.

Programın devamında ise İspanyol sanatçı Tardor Rosello’nun duvar resmi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Działdowo’daki Wolności Caddesi’nde yer alan eserde, etkinliğin kurucusu Bogdan Sarwiński’nin ilgi alanlarından biri olan “Druh” marka fotoğraf makinesi taşıyan bir kadın figürü tasvir edildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR