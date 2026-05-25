26 Mayıs Salı günü arife olması nedeniyle resmi tatil uygulaması öğleden sonra başlasa da market zincirleri tam gün hizmet verecek. BİM, A101, ŞOK, Migros ve FİLE mağazaları, şube bazlı değişiklikler dışında standart kapanış saatleri olan 21.00 veya 22.00’ye kadar açık kalacak.

BAYRAMIN İLK GÜNLERİNDE FARKLI UYGULAMALAR

Bayramın başlamasıyla birlikte marketlerin çalışma düzeninde farklılıklar devreye giriyor. BİM, bayramın 1. ve 2. günü tüm şubelerini kapalı tutacak. Zincir market, 29 Mayıs Cuma günü itibarıyla 09.00 – 21.00 saatleri arasında yeniden hizmet vermeye başlayacak.

FİLE Market de benzer şekilde bayramın ilk iki günü kapalı kalacak, üçüncü gün itibarıyla kapılarını açacak.

A101 ise yalnızca bayramın 1. günü kapalı olacak. İkinci günden itibaren 09.00 – 21.00 saatleri arasında normal mesai düzenine dönecek.

ŞOK VE MİGROS BAYRAMDA HİZMET VERİYOR

ŞOK Marketler, bayramın ilk günü için bölgesel farklılıklar içeren bir uygulama yürütüyor. Bazı şubeler öğle saatlerinde, 12.00 ile 13.00 arasında açılırken, bazı mağazaların ilk gün tamamen kapalı kalıp ikinci gün hizmete başlaması bekleniyor.

Migros ise bayram boyunca kesintisiz hizmet verecek zincirler arasında yer alıyor. Bayramın 1. günü 13.00 itibarıyla açılacak mağazalar, 22.00’ye kadar hizmet sunacak. Diğer günlerde ise normal çalışma saatleri geçerli olacak. AVM içi şubeler ve turistik bölgelerdeki marketlerde ise yerel idari düzenlemelere bağlı olarak farklı saat uygulamaları devreye girebilecek.