Arca Çorum FK’nın Süper Lig’e yükseldiği tarihi play-off finali, sadece Çorum’da değil Konya basınında da geniş yankı uyandırdı.

Esenler Erokspor karşısında 2-0’lık net bir galibiyet alan kırmızı-siyahlıların büyük başarısı, maçın oynandığı Konya’da gazetelerin manşetlerine ve köşe yazılarına taşındı.

Konya’nın en çok okunan gazetelerinden biri olan Konya Postası köşe yazarı Uğur Özteke, 25 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan yazısında Çorumlu taraftarlardan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Özteke, final karşılaşması için Konya’ya akın eden Çorum FK taraftarlarının oluşturduğu atmosferin dikkat çekici olduğunu vurgularken, Çorum Haber Gazetesi’nin “Çorum Konya’ya akıyor” başlıklı haberine de köşesinde yer verdi.