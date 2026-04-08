Altınkaya Arena’da gerçekleştirilen programda hukuk camiası birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Gecede konuşan Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpçı, Avukatlar Günü vesilesiyle düzenlenen gecede meslektaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Hukukun üstünlüğüne olan inancı pekiştirdiklerini vurgulayan Turan Kalıpçı, gece boyunca mesleğin onur ve sorumluluğunun bir kez daha güçlü şekilde hissedildiğini belirtti.

Turan Kalıpçı, aynı idealler etrafında bir araya gelmenin verdiği güçle mesleki dayanışmayı artırarak yollarına kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

Programın düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür eden Kalıpçı, tüm avukatların gününü kutladı.

