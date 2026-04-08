Çorum Belediye Meclisi Cumhur İttifakı Grubu, bugün yapılacak Belediye Meclis Toplantısı öncesinde biraraya gelerek gündem maddelerini görüştü.

AK Parti ve MHP Belediye Meclis üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıya AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Belediye Meclisi’nin gündeminde bulunan konuların detaylıca ele alındığı toplantıda, uyum ve kararlılık mesajları ön plana çıkarken, bu işbirliğinin kentin kalkınmasına katkı sağlayacağı dile getirildi.

