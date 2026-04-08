Belediye, 22 saat su kesintisi yapılacağı duyurmasına rağmen aldığı tedbirler sayesinde şehri susuz bırakmayarak önemli bir başarıya imza attı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada, su yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini vurgulayarak, “Cumhuriyet tarihinin en kurak döneminde bile suyu hiç kesilmeyen şehir, bundan sonra da susuz kalmasın diye suya yaptığımız dev yatırımlara bir yenisini daha ekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çorum Belediyesi tarafından daha önce tamamlanan dev su depoları sayesinde, şehrin günlük su ihtiyacının yaklaşık %60’ı karşılanabiliyor. Bu güçlü altyapı sayesinde, OSB İçme Suyu Arıtma Tesisi ile yeni tamamlanan 2. isale hattının entegrasyon çalışmaları sırasında dahi su kesintisi büyük ölçüde hissedilmeden yürütüldü.

OSB İçme Suyu Arıtma Tesisi ile 2. isale hattı bağlantısı için sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar planlı kesintiye rağmen, alınan önlemler sayesinde şehirde su hizmetinin kesintisiz devam etmesini sağladı.

Muhabir: Haber Merkezi