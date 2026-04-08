Türkiye Halk Bankası tarafından yürütülen “Üreten Kadınlar Projesi” kapsamında Çorum bugün önemli bir buluşmaya evsahipliği yapacak.

Türkiye’nin kadın girişimci ekosistemine katkı sağlamak ve kadın girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmelerini cesaretlendirmek amacıyla Halkbank’ın 2021 yılından beri sürdürdüğü “Üreten Kadınlar Buluşması” bugün Çorum Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Çorum’da yapılacak.

TSO Konferans Salonu’nda bugün açılış konuşmaları ile başlayacak olan ve saat 15.00’e kadar devam edecek etkinlikte Rüzgar Mira Okan “Lider duruşu ve kişisel marka yönetimi”, Nuri Murat Avcı “Girişimçilik”, Gizem Aydoğmuş ise “Nöropazarlama odağında dijital pazarlama ve sosyal medyada marka olmak” konularında konuşacak.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR