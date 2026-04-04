Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Çorum’a geldi. Genel Başkan Yardımcıları Levent Uslu ve Ali Yıldız ile Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş’un eşlik ettiği heyet Valilik, Belediye ve Milli Eğitim ile sendika teşkilatına kadar geniş bir yelpazede istişarelerde bulundu.

VALİ VE BAŞKAN İLE İSTİŞARE

Ali Yalçın ve beraberindeki heyetin ilk durağı Vali Ali Çalgan oldu. Ziyarette ildeki çalışma hayatı, kamu görevlilerinin talepleri ve sahadaki güncel başlıklar masaya yatırıldı. Kurumlar arası iş birliğinin kamu hizmetlerindeki etkinliği artıracağına vurgu yapıldı.

Ardından Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret eden Ali Yalçın, şehirde yürütülen hizmetler ve çalışanların beklentileri üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette, yerel yönetimler ile sendikal faaliyetlerin uyum içerisinde sürdürülmesinin önemi üzerinde duruldu.

EĞİTİMCİLERE 1 MAYIS DAVETİ

Eğitim camiasını da ihmal etmeyen Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile bir araya geldi. Eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü ziyaretin en dikkat çeken başlığı ise 1 Mayıs oldu. Yalçın, bu yıl Memur-Sen tarafından Çorum’da düzenlenecek olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına tüm eğitim çalışanlarını davet etti.



TEŞKİLATLA BULUŞMA

Programın son bölümünde ise Memur-Sen Çorum İl Temsilciliğini ziyaret eden Ali Yalçın, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. İl temsilciliğinin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi alan Yalçın, sendikal gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın; “Üyelerimizin beklentilerini ve sahanın sesini raporlaştırarak çözüm üretmeye devam ediyoruz. Çorum teşkilatımızın azimli çalışmaları, sendikal mücadelemize güç katıyor” dedi.

Ziyaretler, karşılıklı hediye takdimleri ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.