Çorum İl Genel Meclisi’nde gerçekleştirilen ziyarette AK Parti İl Başkanı Alar, yeni görevine başlayan Bıyık’a başarı dileklerini iletti. Görevi devreden önceki dönem İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur’a da bugüne kadar yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür edildi.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Alar, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, Çorum’a hizmet noktasında kararlılık vurgusu yaptı.

Yakup Alar, yeni dönemin Çorum ve vatandaşlar için hayırlı olmasını temenni ederek, İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık’a görevinde başarılar diledi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ