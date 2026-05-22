Çorum'da bugün 17:00 sularında bir vatandaş Saat Kulesi'nin önünde elinde bıçakla Adalet Bakanı Akın Gürlek'e tepki gösterdi. CHP'nin mutlak butlan kararını protesto eden vatandaş, adalet istedi.
Akın Gürlek'in adalet getirmediğini savunan vatandaş, elinde bıçakla eylem yaptı.
İhbar üzerine Saat Kulesi'ne ekipler sevk edildi.
Elinde bıçakla kendisine tepki gösteren bir araç sürücüsünün üzerine yürürken, polis ekipleri vatandaşı etkisiz hale getirdi.
Gözaltına alınan vatandaş ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
