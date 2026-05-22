İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenliği için 334 bin 17 personelin sahada olacağını ve bunlardan 66 bin 481'inin de trafik tedbirleri kapsamında görev alacağını bildirdi.

Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gazetecilerle bir araya gelen Bakan Çiftçi, bayram tatiline ilişkin alınan tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Çiftçi, trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının önlenmesi amacıyla tedbirlerin trafik hareketliliğinin başladığı 22 Mayıs Cuma ile bayram tatilinin ardından ilk iş günü olan 1 Haziran Pazartesi arasındaki 11 gün boyunca uygulanacağını belirtti.

Bayram tedbirleri kapsamında görev alacak kolluk kuvvetlerine ilişkin rakamları paylaşan Çiftçi, "334 bin 17 kolluk kuvveti görevlendirildi. Görevli personelden 66 bin 481'i trafik tedbirleri kapsamında görev alacak. Şehirler arası otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarı anonsları yapılarak terminal çıkışları ile güzergahta şehirler arası otobüsler ve diğer araçlar üzerinde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek. 1238 personelimiz gizli yolcu olarak otobüs denetiminde bulunacak." dedi.

Bakan Çiftçi, helikopterle 9 ilde 108 saat, dronla 81 ilde 5 bin 828 saat denetim gerçekleştirileceği bilgisini vererek, "Ülke genelinde alınan trafik tedbirlerini yerinde denetlemek için polis, jandarma müfettişleri ile trafik başkanlıklarından sıralı amirlerden oluşan heyetler görevlendirilmiştir. 73 polis heyeti ile 43 jandarma heyeti ülke genelinde görev alacak." ifadelerini kullandı.

“DEVLET VATANDAŞINA TUZAK KURMAZ”

Bayram tatili süresince 61 ildeki 520 Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile 21 bin 682 kilometrelik güzergahta hız denetimi yapılacağını bildiren Çiftçi, EDS nokta ve güzergahlarına ilişkin bilgilerin "HAYAT 112" acil mobil uygulaması üzerinden öğrenilebileceğini kaydetti.

Bakan Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğünden 619, Jandarma Genel Komutanlığından 962 olmak üzere 1581 mobil radarla denetim yapılacağını belirtti.

Tuzak radar uygulamasının yapılmayacağını vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti: “Denetimlerimizin amacı ceza yazmak değil, kural ihlallerini, kazaları ve işlem sayılarını azaltmaktır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz, vatandaşının canını, huzurunu ve güvenliğini korur. Sahadaki personelimiz de vatandaşımıza rehberlik etmek, yol göstermek, ihtiyaç anında yanında olmak ve bayram yolculuklarının güven içinde tamamlanmasına katkı sunmak için görev başındadır”

Bakan Çiftçi, şehir içlerinde en fazla kaza ve can kaybına neden olan "makas atma", hatalı şerit değiştirme, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, takip mesafesine uymama, sürüş sırasında cep telefonu kullanma, dönüş kurallarına uymama ve kırmızı ışık ihlallerine yönelik Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla denetim yapılacağını söyledi.

Şehirler arası otobüs terminalleri ve ara istasyonlarda da denetim yapılacağını belirten Çiftçi, şoför ve yolcuların bilgilendirilerek emniyet kemeri takmalarının sağlanacağını, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda takograf denetimlerine ağırlık verileceğini bildirdi.

Dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonları kenarları ile otoyollar ve devlet kara yollarında zorunlu haller dışında duraklama ve park etmeye izin verilmeyeceğini ifade eden Çiftçi, yol güzergahlarının ekiplerce kontrol edileceğini dile getirdi. Bakan Çiftçi, ağırlık ve boyutları yasal sınırların üzerinde olan araçlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 23-31 Mayıs'ta özel izin düzenlenmeyeceğinden bu tür taşıtların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini söyledi.

KAMYON, ÇEKİCİ VE TANKER ARAÇLARI İÇİN TEDBİRLER

Bakan Çiftçi, 30 Mayıs Cumartesi saat 13.00'ten 1 Haziran Pazartesi saat 01.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların bazı otoyol ve kara yollarında trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini bildirdi.

İstanbul istikametine doğru Kırklareli'nden D-100 kara yolu ve O-3 otoyolu, Tekirdağ'dan D-110 kara yolu ile O-7 otoyolu, Sakarya'dan O-7 otoyolu, Ankara'dan O-4 ve D-750 kara yolları, Amasya Merzifon'dan D-100 kara yolu, Bursa'dan O-5 otoyolu ile D-575 ve D-595 kara yolları, Bilecik Bozüyük'ten D-650 kara yolu ile O-5 otoyolunun Manisa, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli katılımlarından ve D-650 kara yolunun Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik ve Sakarya katılımlarından kısıtlama uygulanacağını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti: “Ankara istikametine doğru ise D-200 kara yolunda Bilecik Bozüyük ve Sivas'tan Ankara'ya kadar, D-300 kara yolunda İzmir'den Afyonkarahisar'a kadar, D-260 kara yolunda Afyonkarahisar'dan Eskişehir Sivrihisar'a ve Kayseri'den Kırşehir'e kadar, D-260 ve D-765 kara yollarında Kırşehir'den Kırıkkale'ye kadar, D-785 ve D-190 kara yollarında ise Çorum'dan Kırıkkale’ye kadar olan güzergahlarda geçişlere izin verilmeyecektir”



4 YILDA 860 CAN KAYBI

Şehitlik ve kabir ziyaretleri ile vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği alanlar ve çevrelerinde ilave trafik tedbirlerinin planlandığını bildiren Bakan Çiftçi ayrıca, daha önceki bayramlarda can kayıplarının yoğunlaştığı 17 ildeki 20 güzergahta ilave tedbirlerin uygulanacağını ifade etti.

Bakan Çiftçi, 2021-2024 yıllarındaki Kurban Bayramı tatillerinde 425'i hız ihlali, 233'ü şerit izleme, değiştirme ve makas, 107'si geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama, 77'si arkadan çarpma, 18'i kırmızı ışık ihlali ve 143'ü diğer hatalar olmak üzere toplamda 1003 kural hatasının yaşandığını, bu nedenle 860 can kaybının yaşandığını hatırlattı.

2021'de 6 bin 469, 2022'de 6 bin 132, 2023'te 7 bin 408, 2024'te 7 bin 319 ölümlü ve yaralanmalı kaza yaşandığını belirten Çiftçi, şu bilgileri paylaştı: “2021 yılında 212 can kaybı, 11 bin 719 yaralı, 2022 yılında 177 can kaybı, 10 bin 702 yaralanma, 2023 yılında 257 can kaybı, 13 bin 89 yaralanma, 2024 yılında ise 214 can kaybı, 12 bin 282 yaralanma olarak gerçekleşti. 2021 yılında 23,6 ortalama can kaybı, 2022 yılında ortalama 17,7 can kaybı, 2023 yılında ortalama 28,6 can kaybı, 2024 yılında ise 23,8 can kaybı yaşandı."