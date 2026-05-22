Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Nuri Kuşcu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde emekli maaşlarını erken yatırmasını “bayram müjdesi” olarak sunulmasını da eleştirdi.

Emeklilerin temel sorununun maaşların erken ödenmesi değil, mevcut maaş ve bayram ikramiyeleriyle geçinememek olduğunu ifade ederek 2024 yılında 3 bin TL olan emekli bayram ikramiyesinin yalnızca 4 bin TL’ye çıkarıldığını belirten Kuşcu, aynı dönemde hayat pahalılığının katlanarak arttığını ve emeklinin alım gücünün ciddi şekilde düştüğünü söyledi.

Bayram öncesi temel ihtiyaç fiyatlarına dikkat çeken Nuri Kuşcu, “Bugün 1 kilogram baklava yaklaşık 600 TL, börek 400 TL, bayram şekeri 250 ila 400 TL, çikolata ise 750 TL seviyelerine ulaşmış durumda. Vatandaşın sadece bayramlık kıyafet masrafı bile binlerce lirayı buluyor” dedi.

Kurban Bayramı yaklaşırken kurban hisse bedellerinin 25 bin ila 45 bin TL arasında değiştiğini belirten Kuşcu, bir emeklinin kurban ibadetini yerine getirebilmesi için maaşını aylarca harcamadan biriktirmesi gerektiğini savundu.

Öte yandan Çorum Belediye Meclisi’nde Yeniden Refah Partisi tarafından emeklilere bir defaya mahsus 10 bin TL destek verilmesi yönünde teklif sunulduğunu ifade eden YRP İl Başkanı Kuşcu, söz konusu teklifin AK Parti ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildiğini söyledi.

Açıklamasında Yeniden Refah Partisi’nin emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini belirten İl Başkanı Nuri Kuşcu, ekonomik sorunların çözümünün “üretim odaklı ekonomi, adil paylaşım ve Milli Görüş politikaları” ile mümkün olduğunu ifade etti.

