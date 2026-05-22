Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Başkanı Muharrem Özünel, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP yönetimi hakkında verdiği “mutlak butlan” kararına sert tepki göstererek, kararın demokratik haklara yönelik bir müdahale olduğunu bildirdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP yönetimine ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararının yalnızca hukuki bir süreç olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Özünel, söz konusu kararın siyasi bir müdahale olduğunu kaydederek, “Bu karar, AKP iktidarının faşizmin inşası yolunda attığı yeni bir adımdır” ifadelerini kullandı.

Kararın, iktidarın seçim kazanma ihtimalinin zayıfladığı bir dönemde alındığını belirten Özünel, bunun seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere temel demokratik hakların ortadan kaldırılmasına yönelik bir girişim olduğunu dile getirdi. Özünel ayrıca, kararın Kurban Bayramı tatili öncesine denk getirildiğini belirterek, olası toplumsal tepkilerin önüne geçilmek istendiğini dile getirdi.

“YENİ BASKI VE SALDIRILARIN HABERCİSİ”

CHP’ye yönelik müdahalenin daha geniş kapsamlı sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Özünel, bunun ilerleyen süreçte işçi haklarına yönelik baskıların artabileceğinin işareti olduğunu belirtti. Grevlerin “milli güvenlik” gerekçesiyle yasaklandığını ve işçilerin toplu sözleşme haklarının engellendiğini dile getiren Özünel, bu durumun mevcut yönetim anlayışının bir sonucu olduğunu kaydetti.

MÜCADELE ÇAĞRISI

Açıklamasında örgütlü mücadelenin önemine dikkat çeken Özünel, işçi ve emekçilerin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Toplumun farklı kesimlerine çağrıda bulunan Özünel, “Bu karanlığı dağıtacak olan halkın birleşik mücadelesidir” dedi.

Özünel, baskı politikalarına karşı iş yerlerinde, okullarda ve mahallelerde örgütlenme çağrısı yaparak, demokratik hakların korunması için mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ