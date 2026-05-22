Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nde il müdürlüğü görevini 2024 yılından bu yana vekaleten yürüten Muhammet Fatih Bilgili, asaleten atandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin onayıyla gerçekleştirilen atama kapsamında Bilgili, bugün itibarıyla İl Sivil Toplumla İlişkiler Çorum İl Müdürü olarak görevine asaleten başladı.

2024 yılından bu yana müdürlük görevini vekaleten sürdüren Bilgili’nin asaleten atanması, kurum personeli ve sivil toplum kuruluşları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, dernek ve vakıflara yönelik çalışmaların yürütülmesi gibi önemli görevleri bulunan İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nde yeni dönemde de çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.

Muhabir: SELDA FINDIK