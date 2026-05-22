Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala milyonlarca kişi yola çıkmak için hazırlıklarını yaptı. Bayramda denetimlerin artması bekleniyor. Diğer yandan da Türkiye'de araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi.

BAGAJA YENİ EKİPMAN GİRDİ

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle araçlarda bulundurulması zorunlu ekipman listesi genişletildi. Bu nedenle bu yıl sürücüleri yakından ilgilendiren önemli bir başlık var. Daha önce araçlarda yangın söndürme tüpü, reflektör ve ilk yardım çantası temel zorunlu ekipmanlar arasında yer alıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu liste genişletildi.

ARAÇTA ARTIK BUNLAR ZORUNLU

Yeni düzenlemeye göre artık araçlarda bunların da bulunması zorunlu, liste şöyle:

-Pense,

-Tornavida

-Fren ve stop yedek ampulü

-El feneri

-Bijon anahtarı

-Kriko

-Çekme halatı

-Yedek lastik ya da lastik şişirme aparatı

BAGAJDA YOKSA 1.246 TL CEZA VAR

Eksik ekipman taşıyan sürücülere 1.246 lira idari para cezası uygulanabiliyor. Ayrıca bazı ekipman eksikleri araç muayenesinde “ağır kusur” kapsamında değerlendirilebiliyor.

