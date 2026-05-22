Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, 23 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00 ile 21.00 arasında Çorum’da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Uyarıda, Çorum’un yanı sıra Kastamonu, Amasya ve Tokat çevreleri ile Sinop ve Ordu illerinin iç kesimlerinde de kuvvetli yağışların etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.