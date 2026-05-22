Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi, Antalya 19 Platformu Önceki Başkanı, hemşehrimiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Antalya’da yaşayan Karadenizlilerin Pazar günü Konya’da, Esenler Erokspor’la Süper Lig’e yükselme maçına çıkacak olan Arca Çorum FK’ya destek dileklerini ÇORUM HABER aracılığı ile iletti.

Antalya’da, Karadeniz Bölgesi’nin 18 ilini tek bir çatı altında başarıyla buluşturan Antalya Karadenizliler Derneği (ANTKARDER) Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ekşi ve dernek üyeleri ile hep birlikte Arca Çorum FK’ya başarı dileklerinde bulunduklarını kaydeden Prof. Dr. Özçatalbaş, “Antalya’nın en köklü ve saygın sivil toplum kuruluşlarından biri olarak; bugüne kadar üniversite öğrencilerimize sağladığımız burslar, pandemi dönemi desteklerimiz, 6 Şubat depremlerindeki desteklerimiz ve pek çok sosyal sorumluluk projelerimizle her zaman dayanışmanın en güzel örneği olduk.

Antalyaspor’un Süper Lig’e veda etmesinden büyük üzüntü duyduk, tekrar yükselmesi için Antalyaspor’umuzun yanındayız. Bununla birlikte, Süper Lig’e çıkmaya aday Karadeniz’imizin ve bölgenin kadim şehri Çorum’un futbol kulübü Arca Çorum FK’ya bu tarihi yürüyüşünde gönülden destek veriyoruz” dedi.

Özçatalbaş, ANTKADER Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ekşi’nin “Biz Karadeniz’in 18 ilinin enerjisini ve kardeşliğini Antalya’mızda gururla yaşatan büyük bir aileyiz. Çorum FK’nın Süper Lig kapısını aralayacağına ve bu kritik finali zaferle taçlandıracağına inancımız tamdır. Başarılar Çorum FK, dualarımız sizinle” ifadelerini içeren mesajını da paylaştı.