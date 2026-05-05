“Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Belediyelerin Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik” kapsamında verilen destekler doğrultusunda, Çorum genelinde hazırlanan projeler değerlendirilerek uygun görülenlere ödenek gönderildi.

2025 yılı içerisinde Boğazkale, İskilip, Bayat, Ortaköy, Uğurludağ ve Laçin belediyelerinin hazırladığı projelere toplam 625 bin TL destek sağlanırken, ilçe merkezleri ve köylerde faaliyet gösteren derneklerin projelerine ise 280 bin TL kaynak aktarıldı. Böylece il genelinde toplam 905 bin TL’lik destek verilmiş oldu.

Açıklamada ayrıca, 2026 yılı için proje hazırlayacak olan dernekler ile ilçe belediyelerinin başvurularını en az iki ay öncesinden İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne yapmaları gerektiği hatırlatıldı. Projelerle ilgili detaylı bilginin Müdürlüğün Kültür Servisi’nden alınabileceği ifade edildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ