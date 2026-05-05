Pınarçay Organize Sanayi Bölgesi 26. Cadde üzerinde ilerleyen hafriyat kamyonu, önündeki aracı solladıktan hemen sonra aniden sağa yönelerek bir benzin istasyonuna girmek istedi. Bu beklenmedik hareket, hem sollanan sürücüyü hem de arkadan gelen araçları zor durumda bıraktı.

Kamyonun önüne kırdığı araç sürücüsü ani fren yapmak zorunda kalırken, arkadan gelen başka bir sürücü ise son anda yaptığı manevrayla olası bir kazayı önledi. Yaşanan tehlikeli anlar araç kamerası tarafından kaydedildi.