Afacan, ebelerin gebelik öncesinden başlayarak doğum süreci ve sonrasında anne ile yenidoğan sağlığının korunmasında önemli görevler üstlendiğini belirterek, “Ebeler, sağlık hizmetlerinin temel yapı taşlarından biridir. Sağlıklı nesillerin yetişmesinde bilgi, deneyim ve özveriyle sundukları hizmetler büyük önem taşımaktadır” dedi.

Anne ve bebek ölümlerinin azaltılması, sağlıklı doğum süreçlerinin desteklenmesi ve toplum sağlığının güçlendirilmesinde ebelik hizmetlerinin kritik bir rol oynadığını vurgulayan Afacan, bu alandaki çalışmaların daha da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Afacan açıklamasında, ebelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, mesleki haklarının korunması ve güçlendirilmesi ile anne-bebek sağlığı hizmetlerinin niteliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Sağlıklı bir toplumun temelinin sağlıklı nesillerden geçtiğini belirten Afacan, büyük bir özveriyle görev yapan tüm ebelerin gününü kutladı.

Muhabir: SELDA FINDIK