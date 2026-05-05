Osman Karakiraz ve Semra Karakiraz'ın oğulları Mustafa Baran bebek 5 günlükken SMA Tip 2 tanısı koyuldu.

Aile, bebekleri için Çorum Valiliği onaylı yardım kampanyası başlattı. Kampanyada tedavi için ihtiyaç duyulan paranın yüzde 60'ı toplanabildi.

Bebeklerinin 2 yaşını doldurmadan ilacı alması gerektiğini belirten baba Osman Karakiraz, "2 yaşından sonra kas kayıpları oluşmaya başlıyor. Oğlumuzun 2 yaşını doldurmasına 2 buçuk ay kaldı. 2 yaşına gelmeden ilacını alması gerekiyor. Zaman daralıyor. Yaklaşık 700 bin dolara ihtiyacımız kaldı. Başta Çorumlular olmak üzere tüm Türkiye'nin desteğini bekliyoruz." çağrısında bulundu.

MUSTAFA BARAN İÇİN HESAP NUMARALARI

TL IBAN:

TR42 0001 0090 1087 1741 6050 01

USD IBAN:

TR15 0001 0090 1087 1741 6050 02

EURO IBAN:

TR85 0001 0090 1087 1741 6050 03

Tüm operatörlerden 4319'a BARAN yazıp gönderildiğinde 50 TL'lik bir yardım yapılabiliyor.

Faaliyet Sorgulama Numarası: 19.2025.2949 - OSMAN KARAKİRAZ