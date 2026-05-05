HAYAT HİKAYESİ ŞAŞIRTTI

Canlı yayında hayat hikayesini paylaşan Safina, aradığı babasının isminin İbrahim Aksu olduğunu ve Çorum'un Osmancık ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğunu belirtti.

MÜJDELİ HABER BEKLİYOR

Yıllardır içindeki baba hasretini dindirmek ve köklerini öğrenmek isteyen genç doktor, bugüne kadar hiç görmediği babasına kavuşabilmek için izleyicilerden ve Çorumlulardan gelecek müjdeli bir haber beklediğini ifade etti.

OSMANCIK'TA ARANIYOR

Program aracılığıyla yapılan bu çağrının ardından, İbrahim Aksu'nun bulunup bulunamayacağı merakla bekleniyor.