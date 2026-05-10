Olay, Gülabibey Mahallesi Kapaklı 4. Cadde üzerinde bulunan bir okulun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. (19), henüz ismi öğrenilemeyen bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, A.S.’yi bacaklarından bıçaklayarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde Kapaklı 17. Sokak’ta bulunan bir markete sığınan A.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.