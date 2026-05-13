Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Bahar 18. Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın bahçesinde tüfekle ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede binanın bahçesinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Ayrıca bina önünde park halindeki bir otomobilin kapılarında ve koltuğu ile binanın birinci katında bulunan dairede kan lekeleri tespit edildi.

Olayda herhangi bir yaralıya ulaşılamadı. Polis ekipleri olay yerinden ayrılan aracın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.