Alınan bilgiye göre, İnönü Caddesi üzerinde otellerin bulunduğu bölgede gece geç saatlerde peş peşe havai fişek sesleri duyuldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, tuğlalarla düzenek kurularak ateşlenmiş 2 kutu havai fişek ile patlatılmaya hazır halde 1 kutu havai fişek bulundu.

Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken, havai fişekleri patlatan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.