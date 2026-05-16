Alınan bilgiye göre, H.İ.Ç. (30), Gülabibey Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerindeki iş yerinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, tabancayla H.İ.Ç.'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan H.İ.Ç., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.