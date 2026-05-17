Olay Sungurlu ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi’nde noter yanında meydana geldi.

İddiaya göre, amca çocukları oldukları öğrenilen Hakan K. ile Ferhat K. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan K., yanında bulunan tabancayla Ferhat K.'ya ateş etti.

Vücuduna 5 kurşun isabet eden Ferhat K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ferhat Kor, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.