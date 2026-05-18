Kaza, 4 Mayıs’ta Çorum-Samsun Karayolu Sıklık Tabiat Parkı mevkisinde meydana geldi.

İsa Mert Y. (27) yönetimindeki 34 EHL 124 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyir halinde olan Ali Erkan K. (40) idaresindeki 42 AZZ 303 plakalı tıra arkadan çarptı.

hbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada kamyonet sürücüsü hafif yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Etka Kırca (33) ağır yaralandı.

İHitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından kentteki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kırca, dün gece doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kırca’nın cenazesi otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanesi Morgu’na kaldırıldı.