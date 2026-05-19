M.B. idaresindeki 54 NF 144 plakalı otomobil ile A.Ç’nin kullandığı MO-961-MM yabancı plakalı tır, Çevreyolu Bulvarı Yeni İskilip Köprüsü üzerinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü M.B. ile araçta bulunan eşi P.B. ve çocukları E.Ö.B. yaralandı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ambulansta kontrolleri yapılan anne ile çocuğunun hastaneye gitmeyi reddettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.