Olay, 17 Mayıs'ta Sunguroğlu Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. (22) ile amcasının oğlu H.K. (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.K., yanında bulunan tabancayla kuzeni F.K.’ye ateş etti. Kurşunların karın ve kol bölgesine isabet ettiği F.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. F.K., buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli H.K., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sungurlu Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, silahlı saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taraflar arasında yaşanan tartışmanın ardından şüphelinin silahla ateş ettiği anlar yer aldı.

