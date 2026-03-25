İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.S. idaresindeki 19 AGM 184 plakalı resmi araç ile U.G.’nin kullandığı 19 UT 967 plakalı otomobil Çorum-İskilip Karayolu Ömerbey Köyü mevkiinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile sivil araçta bulunan F.G. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.