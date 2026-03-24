Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi’ndeki evde öğle saatlerinde odasından çıkmayan S.Y.'yi kontrol etmek isteyen yakınları, genç kadının tepki vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde S.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
S.Y.'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
